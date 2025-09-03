Sikar: दीपावली से पहले रेलवे ने दे दिया बड़ा तोहफा, शिर्डी और लोनावला का सफर होगा आसान

रेलवे के अनुसार बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (04715) 27 सितंबर से 19 नवंबर तक कुल 10 ट्रिप करेगी। ये बीकानेर से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 1.30 बजे रवाना होकर रविवार को 7 बजे साईनगर शिर्डी पहुंचेगी। इसी प्रकार साईनगर शिर्डी -बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (04715) 28 सितंबर से 30 नवंबर तक साईं नगर शिर्डी से हर रविवार को शाम 7.35 बजे रवाना होकर मंगलवार शाम पांच बजे बीकानेर पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में श्रीडूंगरगढ, राजलदेसर, रतनगढ, चूरू, फतेहपुर शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, रींगस, ढहर का बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, कोटा, रामंगज मंडी, शामगढ, नागदा, उज्जैन, भोपाल, ईटरसी, हरदा, खंडवा, भुसावल व मनमाड स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में एक सेकंड एसी, दो थर्ड एसी, 11 द्वितीय शयनयान, चार साधारण श्रेणी व दो गार्ड सहित 20 कोच होंगे।