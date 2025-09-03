Sikar: दीपावली से पहले रेलवे ने दे दिया बड़ा तोहफा, शिर्डी और लोनावला का सफर होगा आसान

Indian Railway: रेलवे ने शेखावाटी अंचल के लोगों को दीपावली से पहले तोहफा दिया है। सीकर से अब साईं बाबा के दर्शन व पुणे के लोनावला के पर्यटन के लिए सीधी ट्रेन मिल सकेगी। रेलवे के पीआरओ ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए सीकर होते हुए लंबी दूरी की दो नई ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। इसमें एक ट्रेन हिसार से खड़की तो दूसरी बीकानेर से साईनगर शिर्डी तक संचालित होगी। दोनों ट्रेन इस मार्ग पर कुल 15 ट्रिप करेगी।
रेलवे के अनुसार बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (04715) 27 सितंबर से 19 नवंबर तक कुल 10 ट्रिप करेगी। ये बीकानेर से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 1.30 बजे रवाना होकर रविवार को 7 बजे साईनगर शिर्डी पहुंचेगी। इसी प्रकार साईनगर शिर्डी -बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (04715) 28 सितंबर से 30 नवंबर तक साईं नगर शिर्डी से हर रविवार को शाम 7.35 बजे रवाना होकर मंगलवार शाम पांच बजे बीकानेर पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में श्रीडूंगरगढ, राजलदेसर, रतनगढ, चूरू, फतेहपुर शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, रींगस, ढहर का बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, कोटा, रामंगज मंडी, शामगढ, नागदा, उज्जैन, भोपाल, ईटरसी, हरदा, खंडवा, भुसावल व मनमाड स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में एक सेकंड एसी, दो थर्ड एसी, 11 द्वितीय शयनयान, चार साधारण श्रेणी व दो गार्ड सहित 20 कोच होंगे।
रेलवे पीआरओ के अनुसार हिसार-खडकी साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा (04725) 12 अक्टूबर से नौ नवंबर तक हर रविवार को हिसार से 5.50 बजे रवाना होगी, जो सीकर होते हुए सोमवार को 10.45 बजे खड़की पहुंचेगी। वापसी में खड़की-हिसार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (04726) 13 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खड़की से हर सोमवार को शाम पांच बजे रवाना होकर मंगलवार को रात 10.25 बजे हिसार पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन सादुलपुर, लोहारू, चिडावा, झुंझुनूं, नवलगढ, सीकर, रींगस, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बसईरोड, कल्याण, लोणावला व चिंचवड स्टेशन पर ठहराव करेगी। ट्रेन में एक फर्स्ट मय सैकंड एसी, 01 सैकण्ड एसी, पांच थर्ड एसी, सात द्वितीय शयनयान, चार साधारण श्रेणी व दो गार्ड सहित 20 कोच होंगे।