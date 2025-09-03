Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना का नया फॉर्मूला, अब इंसेंटिव नहीं, सब्सिडी मिलेगी

राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बिजली बचाने पर इंसेंटिव नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा अपनाने पर 1100 रुपये की एकमुश्त सब्सिडी मिलेगी।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 03, 2025

solar panels
घर की छत पर सोलर पैनल (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। प्रदेश में फ्री बिजली की नई योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिजली बचत पर इंसेंटिव देने की बजाय अब सौर ऊर्जा अपनाने पर फोकस कर दिया है। कैबिनेट में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसमें शुरुआती चरण में योजना से जुड़ने वाले 10 लाख उपभोक्ताओं को 1100 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी।

ऊर्जा विभाग ने पहले 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बचत पर प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रस्ताव रखा था। इसके तहत जितनी यूनिट बिजली बचाई जाती, प्रति यूनिट 1 रुपए इंसेंटिव मिलना था। यानी यदि कोई उपभोक्ता 50 यूनिट बचाता तो उसे 50 रुपए का लाभ मिलता।

Rajasthan Assembly: स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट, जहरीले पानी का गूंजा मुद्दा
जयपुर
Rajasthan assembly

इसलिए इंसेंटिव किया गया खत्म

चूंकि, यह इंसेंटिव हर महीने देना पड़ता, जिससे सरकार पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका जताई गई। इसी कारण भी वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव में बदलाव कर दिया।

अब इंस्टॉलेशन के जरिए टारगेट पर फोकस

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन भी तेजी से बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बनें और परंपरागत बिजली पर निर्भरता घटे। हालांकि, टारगेट पूरा करना भी एक मकसद है।

राजस्थान में क्या है शहर और गांव चलो अभियान? गरीब-मध्यम वर्ग को मिलेगा 20 से अधिक सुविधाओं का फायदा, यहां लगेंगे शिविर
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

