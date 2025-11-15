महंगाई की मार: सर्दी की सब्जियां तो आई, मगर आमजन की थाली से दूर हुए मटर, पालक व मैथी

सीकर. बेमौसम बारिश और लगातार बिगड़ते मौसम चक्र का असर अब आम आदमी की थाली पर साफ नजर आने लगा है। सर्दियों के सीजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में शामिल हरी मटर ने इस बार महंगाई का नया रिकॉर्ड बना लिया है। हाल यह है कि नवम्बर माह के दूसरे पखवाड़ा शुरू होने के बाद मटर के थोक भाव अनार और सेब से ज्यादा है। इसका सीधा असर आम परिवारों की रसोई पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते दामों के कारण यह थाली से लगभग गायब हो गई है। सीकर थोक मंडी में मटर के दाम 180 से 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि खुदरा बाजार में ये कीमतें 220- 240 रुपए प्रति किलो तक ग्राहकों की जेब पर बोझ डाल रही हैं। व्यापारियों के अनुसार मटर के थोक व खुदरा भाव पिछले साल की तुलना में इन दिनों तीन से चार गुना ज्यादा ज्यादा हैं। खुदरा दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण लोग मटर खरीदने से बच रहे हैं, जिससे बिक्री में 40त्न तक गिरावट दर्ज हुई है। रही सही कसर शादी समारोह होने के कारण मांग के बढ़ने से हो गई है। इसका नतीजा है कि पालक, मैथी जैसी अधिकांश हरी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर है।