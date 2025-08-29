पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते कनिष्ठ सहायक ट्रेप

सीकर. झुंझुनू एसीबी की टीम ने गुरूवार को लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक दिव्यप्रकाश चौमाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा है। एसीबी चौकी झुंझुनूं की टीम ने यह कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने बताया कि आरटीआई के तहत सूचना देने के एवज में कनिष्ठ सहायक ने रिश्वत मांगी थी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी झुंझुनूं को शिकायत मिली कि परिवादी को जानकारी मिली थी कि लक्ष्मणगढ़ कस्बे में गणेशजी मन्दिर के पास मनोहर जलाशय को भूमाफियाओं की ओर से फर्जी पट्टा बनाकर निर्माण कार्य कर दुकानें बनाई जा रही हैं। परिवादी ने नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ से प्याऊ की जगह पर निर्माण स्वीकृति के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति के लिए कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। परिवादी का आरोप था कि नगर पालिका के कनिष्ठ सहायक दिव्यप्रकाश चौमाल उक्त सूचना उपलब्ध कराने की एवज में पांच से छह हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा परेशान कर रहा है। परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। 26 अगस्त को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी से स्वयं व अधिशाषी अधिकारी के लिए पांच-छ: हजार रुपए रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ।
एसीबी चौकी झुंझुनूं के उप अधीक्षक शब्बीर खान ने ट्रेप कार्रवाई का खाका तैयार किया और परिवादी को लेकर नगर पालिका, लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। परिवादी से आरोपी कनिष्ठ सहायक ने रिश्वत राशि परिवादी से अपनी टेबल पर रखे कम्प्यूटर माउस पैड के नीचे रखने का इशारा किया। परिवादी ने उसके कहे अनुसार रिश्वत की राशि कम्प्यूटर पैड के नीचे रख दी। एसीबी टीम ने तुंरत 5000 रुपए रिश्वत राशि बरामद कर ली। एसीबी टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।