संत प्रेमानंद महाराज को हंसा-हंसा कर लोटपोट करने वाले पपेट जोनी व जोजो की नई पहचान…जानें नया नाम

इसी दौरान संत राजेंद्रदास ने जब दोनों पपेट का नाम पूछा तो उन्होंने तपाक से अपना नाम जोनी व जोजो बताया। इस पर इंद्रेश उपाध्याय ने उन्हें ये कहकर अपना नाम बदलने को कहा कि वे संतों के पास जाते हैं तो उनका नाम भी ठाकुरजी का सा लगने वाला होना चाहिए। इस पर जोनी ने तुरंत राजेंद्रदास महाराज से ही नामकरण करने की गुजारिश की तो उन्होंने उन्हें नए नाम दे दिए।