लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने कांग्रेस नेता रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की दी धमकी

सीकर. शेखावाटी क्षेत्र में लॉरेंस विश्नोई गैंग का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गैंग ने खाटूश्यामजी सहकारी समिति अध्यक्ष एवं कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव श्याम सुंदर पूनियां को रंगदानी के लिए धमकियां दी है। लॉरेंस गैंग ने परिवादी से रंगदारी मांगी और चेतावनी दी कि यदि डिमांड पूरी नहीं की गई तो गोली मार दी जाएगी। पीड़ित ने 28 सितंबर को खाटूश्यामजी थाना में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित व उसका परिवार ही भयभती है।
परिवादी श्याम सुंदर पूनियां ने एफआईआर में बताया कि 26 सितंबर की सुबह उनके मोबाइल पर दो विदेशी नंबर से कॉल आए थे। पहला फोन उन्होंने अनदेखा कर दिया। इसके बाद करीब सुबह 11:30 बजे दोबारा विदेशी नंबर से फोन आया। फोन उठाने पर सामने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस गैंग का हरि बॉक्सर बताते हुए धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसे कहा उसके घर, दफ्तर और गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानता है। पूनियां ने फोन काट दिया, तो आरोपी ने वॉइस नोट और मैसेज में लिखा कि “मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली निकाल दूंगा।” पीड़ित श्यामसुंदर ने बताया कि आरोपी रंगदारी की राशि बताता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया और दोबारा उसका फोन नहीं उठाया। पीड़ित श्यामसुंदर पूनियां का खाटू में जमीनों का कारोबार और होटल भी है।
अगले दिन 27 सितंबर को भी आरोपी का फोन आया, लेकिन पूनियां ने फोन नहीं उठाया। धमकी देने वाले आरोपी ने लिखित मैसेज भेजकर दोबारा से रंगदारी की मांग दोहराई। थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर कॉल डिटेल्स खंगालेरहे हैं। साइबर टीम विदेशी नंबरों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है।
गौरतलब है कि लॉरेंस विश्नोई गैंग के गैंगस्टर व पांच लाख का इनामी बदमाश रोहित गोदारा व उसके गुर्गे राहुल स्वामी उर्फ राहुल रिणाऊ ने फतेहपुर शेखावाटी के दो व्यापारियों को विदेशी नंबरों से रंगदारी की धमकियां दी थी। गैंगस्टर ने 11 सितंबर को व्यवसायी नरेंद्र हुड्डा निवासी गांगियासर को दो करोड़ रुपए की रंगदारी देने की धमकी दी है। 10 सितंबर को फतेहपुर कस्बे के मांडेला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के बेटे और व्यवसायी बाबूलाल खूडी व पौते मोहित को फोन कर दो करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित बाबूलाल खूडी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी।
