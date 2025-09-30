लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने कांग्रेस नेता रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की दी धमकी

परिवादी श्याम सुंदर पूनियां ने एफआईआर में बताया कि 26 सितंबर की सुबह उनके मोबाइल पर दो विदेशी नंबर से कॉल आए थे। पहला फोन उन्होंने अनदेखा कर दिया। इसके बाद करीब सुबह 11:30 बजे दोबारा विदेशी नंबर से फोन आया। फोन उठाने पर सामने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस गैंग का हरि बॉक्सर बताते हुए धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसे कहा उसके घर, दफ्तर और गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानता है। पूनियां ने फोन काट दिया, तो आरोपी ने वॉइस नोट और मैसेज में लिखा कि “मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली निकाल दूंगा।” पीड़ित श्यामसुंदर ने बताया कि आरोपी रंगदारी की राशि बताता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया और दोबारा उसका फोन नहीं उठाया। पीड़ित श्यामसुंदर पूनियां का खाटू में जमीनों का कारोबार और होटल भी है।