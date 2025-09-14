17 बैंचों पर 10 हजार से अधिक मामलों का निपटारा, 22.65 करोड़ के अवार्ड पारित

सीकर. जिला सेशन कोर्ट में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साल 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीकर जिले के 17 न्यायायिक क्षेत्रों में 17 बेंचों ने राजीनामा योग्य मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। सीकर न्याय क्षेत्र में सिविल न्यायालयों में लंबित कुल 88769 प्रकरणों में से 11474 प्रकरणों का निस्तारण कर 14 करोड़ 14 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। वहीं प्री-लिटिगेशन के 24214 लंबित प्रकरणों में से 892 मामलों का राजीनामा द्वारा निस्तारण कर 8.50 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए।