चूना बाबा के चार दिवसीय मेले में पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई धोक

सीकर.रूल्याणी में श्री चूना बाबा का चार दिवसीय मेला बाबा के पुजारी की रश्म के साथ सम्पन्न हुआ। श्री चूना बाबा ने आशोज की दूज को जीवित समाधि ली थी, तब से गांव में लगातार बाबा की समाधि पर मेला भरता है। श्री चूना बाबा लादूदास महाराज के शिष्य होने के साथ ही जाहरवीर गोगा पीर के परम भक्त थे। गांव के युवाओं ने समस्त व्यवस्थाओं को संभाला। मेला में 1422 अस्थाई स्टाल के साथ ही 27 झूले लगे। मेले में मंदिर कमेटी को 9 लाख 87 हजार की आय हुई। इस बार बाबा की समाधि पर सेवादार 65 वर्षीय आशाराम धानिया बने। मेला कमेटी ओर ग्रामीणों ने आशाराम की चादर पोशी की, जो अब अगले मेले तक मंदिर में पूजा अर्चना -करेंगे।