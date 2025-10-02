Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Crime: हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके में जानबूझकर गोवंश को गाड़ी से कुचलकर मारने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को चूरू के सुजानगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read

सीकर

image

Sachin Mathur

Oct 02, 2025

गोवंश के हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

गोवंश के हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

सीकर/नेछवा. जिले के नेछवा थाना इलाके में जानबूझकर गोवंश को गाड़ी से कुचलकर मारने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को चूरू के सुजानगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेछवा निवासी शिवराज (26) व सुजानगढ़ निवासी प्रेमचंद (40) महिलाओं के गाउन पहन सुजानगढ़ के एक खेत में छिप गए थे, जिन्हें दबोच कर पुलिस उसी पोशाक में नेछवा के बाजार में ले आई। यहां आधा सिर मुंडवाकर दोनों का पैदल जुलूस निकाला गया। लड़खड़ाकर चलते दोनों आरोपी इस दौरान हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगते रहे। सूचना पर मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जमकर नारेबाजी कर आरोपियों को फांसी देने तक की मांग की। आरोपियों का जुलूस पुलिस थाने से बस स्टैण्ड होते हुए अस्पताल तक निकाला गया।

गौरतलब है कि एक शादी में घुसने पर दोनों आरोपियों ने बुधवार को एक नंदी को पहले तो तीन बार टक्कर मारी, फिर उसकी गर्दन पर जीप चढ़ा दी थी। ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों में आक्रोश छा गया। नंदी का शव लेकर लोगों ने नेछवा थाने पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 10:33 pm

Published on:

02 Oct 2025 10:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Crime: हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

VIDEO: सीकर में नंदी की हत्या का मामला: आरोपियों को ‘गाउन’ पहनाकर निकाला जुलूस, आधा गंजा कर गांव में घुमाया

Nandi murder case in Nechwa Sikar
सीकर

Rajasthan: ‘पीएम मोदी खादी के कपड़े पहनते हैं’, सीकर में बोले मदन राठौड़, लोकल फोर वोकल पर दिया जोर

Madan Rathore
सीकर

सीकर में कार से दौड़ा-दौड़ाकर नंदी की हत्या, बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचे गोभक्त, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

bull killed in sikar
सीकर

Sikar News: होर्डिंग लगाते समय करंट आने से युवक की मौत, हाल ही में हुई सगाई, इकलौते बेटे की 13 फरवरी को होनी थी शादी

surendra sharma
सीकर

मानसून की विदाई के बाद ‘धुंआधार बारिश’ करवा रही भारी नुकसान, बिजली गिरने से महिला की मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें चौपट

Very Heavy Rain Alert
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.