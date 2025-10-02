Crime: हत्यारों को गंजा कर लेडिज गाउन में निकाला जुलूस

सीकर/नेछवा. जिले के नेछवा थाना इलाके में जानबूझकर गोवंश को गाड़ी से कुचलकर मारने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को चूरू के सुजानगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेछवा निवासी शिवराज (26) व सुजानगढ़ निवासी प्रेमचंद (40) महिलाओं के गाउन पहन सुजानगढ़ के एक खेत में छिप गए थे, जिन्हें दबोच कर पुलिस उसी पोशाक में नेछवा के बाजार में ले आई। यहां आधा सिर मुंडवाकर दोनों का पैदल जुलूस निकाला गया। लड़खड़ाकर चलते दोनों आरोपी इस दौरान हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगते रहे। सूचना पर मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जमकर नारेबाजी कर आरोपियों को फांसी देने तक की मांग की। आरोपियों का जुलूस पुलिस थाने से बस स्टैण्ड होते हुए अस्पताल तक निकाला गया।