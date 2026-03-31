विदेशी संकट से चमकी सरसों: समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव

सीकर.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका सीधा फायदा शेखावाटी सहित प्रदेश के सरसों उत्पादक किसानों को मिल रहा है। मंडियों में सरसों के भाव समर्थन मूल्य से ऊपर जाकर सात हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जिससे किसानों में राहत का माहौल है। वहीं समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव होने के कारण सरकारी खरीद एजेंसी की चिंता बढ़ गई है। महज एक माह में ही आई रेकार्ड तेजी के कारण किसानों का रुझान समर्थन मूल्य पर बिक्री प्रति कम रुझान है। किसानों का कहना है कि लंबे समय बाद समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव होने के कारण राहत मिली है कमोबेश यही हाल चना के प्रति क्विंटल भावों को लेकर है। गौरतलब है कि जिले में एक अप्रेल से सरसों 6,200 रुपए और चना की समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद शुरू की जाएगी।