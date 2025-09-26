जिम्मेदारों की अनदेखी: कम्प्यूटर के सीपीयू ने रोकी यात्रियों की राहत

प्रबंधन निजी ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा और घाटे के गर्त में डूब रही रोडवेज को बचाने के दावे तो कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में दूसरे पायदान पर माने जाने वाले सीकर डिपो में पास शाखा के कम्प्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) खराब है। जिसका नतीजा है कि डिपो में दस दिन डिपो में न तो नए मासिक यात्रा पास बन रहे है और न ही यात्रा पास का नवीनीकरण हो रहा है। यात्रियों के अनुसार ऑनलाइन सिस्टम लागू करने के कारण आए दिन तकनीकी गड़बड़ी आम बात हो गई है। इससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तकनीकी खराबी को समय पर ठीक नहीं करने से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जिम्मेदार इसको लेकर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं।