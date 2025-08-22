मामूली कहासुनी पर भतीजे ने सोते हुए चाचा की हत्या की, पुलिस ने 20 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

सीकर. कहारों की ढाणी में भतीजे ने छोटे से विवाद पर गहरी नींद में सोए हुए बुजुर्ग चाचा पर लाठी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। गोकुलपुरा थाना पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 20 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की दिन में चाचा के घर पर किसी से विवाद हुआ था, जिसमें मृतक ने बीच-बचाव किया था। मृतक को यह नागवार गुजरा और वह अपने चाचा व उसके बेटे दोनों को धमकी देकर गया था। गोकुलपुरा थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल ने बताया कि मृतक के बेटे गोपाल ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 21 अगस्त की रात 8:30 बजे उसका परिचित हरलाल घर आया था। इस दौरान ताऊ मदनलाल का बेटा पवन कहार घर आया और आते ही हरलाल के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का कारण पूछा तो उसने पीड़ित से भी मारपीट करने का प्रयास किया। पिता श्रवण कुमार और हरलाल ने उसे बाहर निकाला और घर भेजा। यह घटनाक्रम परिवादी की मौसाी सरबती बाहर खड़ी हुई देख रही थी। जाते वक्त आरोपी पवन ने धमकी दी कि आज उसे और तेरे पिता को जान से मारेगा। गोपाल और उसका परिचित हरलाल दोनों खाना लेकर अपने खेत पर चले गए थे। पीछे से घर पर गोपाल के पिता श्रवण कुमार कहार (58) वर्ष और मां थी।
परिवादी ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे उसके ताऊ का लड़का पवन कहार उसके घर आया और सोते हुए पिता श्रवण कुमार पर लाठी से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है पिता श्रवण कुमार का पवन से कोई विवाद नहीं था। शराब के नशे में उसके ताऊ के लड़के पवन पिता पर लाठी से हमला किया।
पीड़ित गोपाल को रात करीब 10:40 बजे उसके मौसेरे भाई सत्यनारायण ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे पिता श्रवण पर पवन ने लाठी मार दी। तुम जल्दी से घर पर आओ। घर आकर पिता को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी पवन कहार (36) पुत्र मदनलाल निवासी कहारों की ढाणी बाजौर को गिरफ्तार कर लिया।