मामूली कहासुनी पर भतीजे ने सोते हुए चाचा की हत्या की, पुलिस ने 20 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल ने बताया कि मृतक के बेटे गोपाल ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 21 अगस्त की रात 8:30 बजे उसका परिचित हरलाल घर आया था। इस दौरान ताऊ मदनलाल का बेटा पवन कहार घर आया और आते ही हरलाल के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का कारण पूछा तो उसने पीड़ित से भी मारपीट करने का प्रयास किया। पिता श्रवण कुमार और हरलाल ने उसे बाहर निकाला और घर भेजा। यह घटनाक्रम परिवादी की मौसाी सरबती बाहर खड़ी हुई देख रही थी। जाते वक्त आरोपी पवन ने धमकी दी कि आज उसे और तेरे पिता को जान से मारेगा। गोपाल और उसका परिचित हरलाल दोनों खाना लेकर अपने खेत पर चले गए थे। पीछे से घर पर गोपाल के पिता श्रवण कुमार कहार (58) वर्ष और मां थी।