Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

मामूली कहासुनी पर भतीजे ने सोते हुए चाचा की हत्या की, पुलिस ने 20 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

- आरोपी दिन में कहासुनी पर चाचा व चचेरे भाई को जान से मारने की धमकी देकर गया था, देर रात सोते चाचा के सिर में लाठी से किया हमला

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Aug 22, 2025

सीकर. कहारों की ढाणी में भतीजे ने छोटे से विवाद पर गहरी नींद में सोए हुए बुजुर्ग चाचा पर लाठी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। गोकुलपुरा थाना पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 20 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की दिन में चाचा के घर पर किसी से विवाद हुआ था, जिसमें मृतक ने बीच-बचाव किया था। मृतक को यह नागवार गुजरा और वह अपने चाचा व उसके बेटे दोनों को धमकी देकर गया था। गोकुलपुरा थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

थप्पड़ मारने पर हुई कहासुनी-

गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल ने बताया कि मृतक के बेटे गोपाल ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 21 अगस्त की रात 8:30 बजे उसका परिचित हरलाल घर आया था। इस दौरान ताऊ मदनलाल का बेटा पवन कहार घर आया और आते ही हरलाल के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का कारण पूछा तो उसने पीड़ित से भी मारपीट करने का प्रयास किया। पिता श्रवण कुमार और हरलाल ने उसे बाहर निकाला और घर भेजा। यह घटनाक्रम परिवादी की मौसाी सरबती बाहर खड़ी हुई देख रही थी। जाते वक्त आरोपी पवन ने धमकी दी कि आज उसे और तेरे पिता को जान से मारेगा। गोपाल और उसका परिचित हरलाल दोनों खाना लेकर अपने खेत पर चले गए थे। पीछे से घर पर गोपाल के पिता श्रवण कुमार कहार (58) वर्ष और मां थी।

देर रात घर में घुसा आरोपी-

परिवादी ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे उसके ताऊ का लड़का पवन कहार उसके घर आया और सोते हुए पिता श्रवण कुमार पर लाठी से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है पिता श्रवण कुमार का पवन से कोई विवाद नहीं था। शराब के नशे में उसके ताऊ के लड़के पवन पिता पर लाठी से हमला किया।

पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को पकड़ा -

पीड़ित गोपाल को रात करीब 10:40 बजे उसके मौसेरे भाई सत्यनारायण ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे पिता श्रवण पर पवन ने लाठी मार दी। तुम जल्दी से घर पर आओ। घर आकर पिता को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी पवन कहार (36) पुत्र मदनलाल निवासी कहारों की ढाणी बाजौर को गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 11:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / मामूली कहासुनी पर भतीजे ने सोते हुए चाचा की हत्या की, पुलिस ने 20 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.