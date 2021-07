अब अंग्रेजी का ‘सफर’ नहीं, हिन्दी में ‘सफर’!

No longer 'Journey' of English, 'Safar' in Hindi

नीमकाथाना-कोटपुतली सडक़ मार्ग जल्द ही चलने लायक होगा। 36 किलोमीटर अब चमचमाऐंगे। फरार्टे स े दौडऩे के लिए 39 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। जानकर हैरानी होगी राज्य के इस प्रमुख मार्ग पर 36 किलोमीटर पार करने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है, बड़े-बड़े गड्ढों की भरमार है।