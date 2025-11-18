अब निजी अस्पतालों की तर्ज पर भर्ती मरीज के बनेंगे दो पास

सीकर. निजी अस्पतालों की तर्ज पर अब मेडिकल कॉलेज से सबद्ध कल्याण अस्पताल में भी मरीजों के परिजनों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। कल्याण अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के मरीजों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन के लिए दो अटेंडेंर कार्ड बनाए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि यह व्यवस्था शेखावाटी में संभवत पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में लागू हो रही है। अच्छी बात है कि फिलहाल यह व्यवस्था अस्पताल परिसर में रात्रि के समय ही रहेगी। यह व्यवस्था सफल होने के बाद अस्पताल के आईसीयू, आउटडोर में मरीज के साथ अटेंडर के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इससे दूसरे मरीज से होने वाले संक्रमण को रोका जा सके। विभाग के अनुसार यह प्रोजेक्ट सफल होने पर आने वाले समय में जिले में बने सभी इंडोर सुविधा वाले चिकित्सा संस्थानों में लागू की जाएगी। हालांकि अस्पताल में अभी तक भर्ती के समय इनडोर कार्ड के साथ दो विजिटर कार्ड बनाए जाते हैं लेकिन इस व्यवस्था की पालना नहीं होने से अस्पताल में मरीजों की रिकवरी सीधे तौर से प्रभावित हो रही थी।