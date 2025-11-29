पीड़ा: प्रदेश में चिप और कार्टेज में अटकी टीबी रोग की जांच

सीकर. प्रदेश में टीबी जांच की रीढ़ मानी कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सीबीनॉट) और ट्रूनॉट मशीनें एक माह कार्टेज और चिप की गंभीर कमी से जूझ रही हैं। हाल यह है कि टीबी मुक्त अभियान पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रदेश में जांच की रफ्तार 40 से 50 प्रतिशत तक घट चुकी है। कई जिलों में जांच मशीन कार्टेज नहीं मिलने के कारण पूरी तरह रुक गई है। इसका नतीजा है कि एक ओर जहां टीबी के मरीजों की जांच लंबित होने लगी है और मरीजों में अन्य बीमारियों का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है । गौरतलब है कि अकेले सीकर जिले में जांच के लिए हर सप्ताह करीब 5,000 कार्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि हाल ही में महज 600 कार्टेज ही सप्लाई हुए। जबकि प्रदेश में हर सप्ताह डेढ लाख से ज्यादा कार्टेज की जरूरत पड़ती है। अधिकारियों की माने तो टीबी जैसे रोग को लेकर इस प्रकार सीकर सहित प्रदेश को टीबी मुक्त राजस्थान बनाने का लक्ष्य कमजोर पड़ता दिख रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों प्रदेश में अभियान के दौरान करीब 74 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी। इसमें दो लाख से ज्यादा मरीजों में टीबी के लक्षण मिले थे।