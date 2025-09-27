Sikar Crime: मुंहबोले चाचा ने किया 15 साल की नाबालिग का रेप, कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए दी 20 साल के कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने कहा कि दोषी रिश्तेदार नहीं लगता फिर भी गांव का होने के कारण पीड़िता उसे चाचा कहती थी। पीड़िता उस पर भरोसा करती है। जिसे दोषी ने भंग किया। भारतीय संस्कृति में चाचा का दर्जा पिता समान होता है और मुंह बोले रिश्तों का भी सम्मान किया जाता है। ऐसे व्यक्ति का अपराध कानूनन तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है।