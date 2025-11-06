स्मैक, अफीम, एमडी व गांजा सप्लयरों तक नहीं पहुंच रही पुलिस, चालान पेश कर रहे खानापूर्ति

सीकर. शिक्षानगरी सीकर में अन्य जिलों से लगातार सूखा नशा की खेप आ रही है। शिक्षा नगरी सीकर में प्रदेश के साथ ही सभी राज्यों से बच्चे पढ़ाई के लिए और प्रतियागी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आ रहे हैं। ऐसे में कुछ मुनाफे के लिए बदमाश व नशेड़ी लोग स्कूल-कोचिंग के बच्चों को सूखे नशे की लत लगा रहे हैं, ताकि उनका कारोबार बढ़ सके। समाज कंटक युवा पीढ़ित को सूखे नशे की लत लगाकर उनका जीवन खराब कर रहे हैं। टैंकर व ट्रक चालकों के साथ ही अन्य माल ढोने वाले वाहन चालक सीकर में सूखा नशा सप्लाई कर रहे हैं। ये ट्रक में माल के बीच में कुछ ग्राम या कुछ किलो सूखा नशा लाकर यहां क लोकल ड्रग पैडलर्स को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ये सूखा नशा छोटे-छोटे एजेंट्स व नशेड़ियों के जरिए शहर के युवाओं व बच्चों के बीच पहुंचाया जा रहा है। पिछले दिनों गोकुलपुरा थाना व सदर थाना ने कई ट्रक चालकों व ड्रग पैडलरों को स्मैक, अफीम, एमडी सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया था। वाहनों को भी जब्त किया गया था।