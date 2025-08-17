ओपीएस और एनपीएस पर फिर सियासत: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के 50 हजार करोड़ नहीं देगा केन्द्र

निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि जिससे राज्य सरकार को राशि वापस लाैटाई जा सके। प्रदेश में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लगभग छह लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का ऐलान किया था। राज्य सरकार के ओपीएस लागू करने के बाद देश के कई अन्य राज्यों ने भी ओपीएस की घोषणा कर दी। इसके बार राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की राशि मांगने के लिए पत्र लिखा था लेकिन सरकार ने उस समय भी राशि लौटाने से इंकार कर दिया था। इस बीच प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद कर्मचारियों में फिर से असमंजस की स्थिति बनने लग गई थी। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह पत्ते नहीं खोले है, इस कारण कर्मचारियों ने आंदोलन का रूख नहीं किया। अब सीकर सांसद के सवाल का जवाब आने पर कई कर्मचारी संगठनों ने फिर से आंदोलन का ऐलान किया है।