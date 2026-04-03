खराब नेटवर्क ने तोड़ी बातों की कड़ी: कॉल ड्रॉप से परेशान उपभोक्ता

सीकर. प्रदेश में उपभोक्ताओं को बेहतर संचार सेवाएं देने का दावा करने वाली कई मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क की हालात अपग्रेडेशन में उलझ कर रह गई है। हाल यह है कि आए दिन मोबाइल नेटवर्क बाधित होने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। कॉल करने पर फोन बार-बार कट रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही और कई बार कॉल लग ही नहीं रही। इससे रोजमर्रा के कामकाज से लेकर ऑनलाइन सेवाएं तक सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। अकेले सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर जिले में मोबाइल और घरों व दुकानों में लगे वायरलेस फोन के करीब 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता है। ऐसे में कई दिन से नेटवर्क बाधित होने से कॉल ड्रॉप और आवाज न आने जैसी समस्याएं उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी परेशानी बन गई हैं। मोबाइल कंपनियों के अधिकृत कार्यालयों व टोल फ्री नम्बर पर कॉल करने के बावजूद समस्या का समय पर समाधान नहीं हो रहा है। टोल-फ्री नम्बर से केवल फोन की सेटिंग बदलने और रीस्टार्ट करने की ही सलाह दी जा रही है।