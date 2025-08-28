समस्या: निजी अस्पतालों का आरजीएचएस योजना का बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी

सीकर. निजी अस्पतालों का आरजीएचएस योजना का बहिष्कार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। निजी अस्पतालों में बहिष्कार का सीधा असर सरकारी अस्पतालों में नजर आया। सरकारी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना में मेडिसिन और सर्जरी यूनिट की करीब 20 प्रतिशत ओपीडी बढ़ गई। कल्याण अस्पताल की ओपीडी में तीन दिन के दौरान एक हजार से ज्यादा मरीज आए। कई मरीजों ने बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाएं ली। निजी अस्पतालों में एमआरआई व आईपीडी की सुविधा कैशलेस नहीं होने के कारण इंडोर में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जहां संसाधन कम होने के कारण कार्डधारक मरीजों को खासा परेशान होना पड़ेगा। निजी अस्पतालों में मरीजों ने शुल्क देकर परामर्श लिया। गौरतलब है कि योजना से जुड़े निजी दवा विक्रेताओं के भी छह माह से पैसे बकाया है।