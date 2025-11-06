Patrika LogoSwitch to English

गैंगस्टर, हिस्ट्रशीटर व उनको फाॅलो करने वाले बदमाशों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई

एटीएस, एजीटीएफ व एएनटीएफ, जयपुर के 150 सहित सीकर पुलिस के 500 अधिकारियों व जवानों ने की छापेमार कार्रवाई

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Nov 06, 2025

सीकर.गैंगस्टरो के फॉलोवर्स एवं सहयोगियों के विरूद्ध जिला पुलिस सीकर व एटीएस जयपुर, एजीटीएफ जयपुर, एएनटीएफ, जयपुर की ओर से सीकर जिले में संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया गया। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि उनके निर्देशन में पुलिस टीमों ने गैंगस्टर्स के निवास स्थानों पर भी तलाशी ली।

एटीएस, एजीटीएफ के 150 जवान आए -

सीकर के 500 पुलिस अधिकारी व जवानों ने सीकर जिले में गैंगस्टर से जुड़ेे हुए सक्रिय बदमाशाें, फॉलोवर्स व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर तलाशी ली। एटीएस जयपुर, एजीटीएफ जयपुर, एनटीएफ जयपुर की टीमों के करीब 150 अधिकारी व जवान भी शामिल थे। गैंगस्टर व बदमाशों को फॉलो करने वाले युवकों से गहनता से पूछताछ की गई। मोबाइल को चैक किया गया।

हर थाना क्षेत्र में की जा रही कार्रवाई -

संदिग्ध लोगों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिलेभर में हर थाना क्षेत्र में पुलिस टीमें औचक निरीक्षण कर हिस्ट्रीशीटर, अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों, फरार आराेपियों, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालो को गिरफ्तार कर रही है।

Published on:

06 Nov 2025 12:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / गैंगस्टर, हिस्ट्रशीटर व उनको फाॅलो करने वाले बदमाशों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई

