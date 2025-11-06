गैंगस्टर, हिस्ट्रशीटर व उनको फाॅलो करने वाले बदमाशों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई

सीकर के 500 पुलिस अधिकारी व जवानों ने सीकर जिले में गैंगस्टर से जुड़ेे हुए सक्रिय बदमाशाें, फॉलोवर्स व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर तलाशी ली। एटीएस जयपुर, एजीटीएफ जयपुर, एनटीएफ जयपुर की टीमों के करीब 150 अधिकारी व जवान भी शामिल थे। गैंगस्टर व बदमाशों को फॉलो करने वाले युवकों से गहनता से पूछताछ की गई। मोबाइल को चैक किया गया।