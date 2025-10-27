बारिश: प्याज उत्पादक किसानों पर दोहरी मार

सीकर जिले में प्याज की खेती से सीधे तौर पर करीब पचास हजार किसान जुड़े हुए हैं। सर्दी के सीजन का प्याज अगस्त माह में बोया जाता है। इस बार रोपाई के बाद बेमौसम की बारिश के कारण कई जगह प्याज की पौध नष्ट हो गई थी। इससे किसानों को प्याज की पौध की दोबारा रोपाई करनी पड़ी। किसानों ने बताया कि शेखावाटी की आबोहवा के अनुसार एक एकड़ प्याज की खेती पर लगभग एक लाख रुपए से ज्यादा रुपए की लागत आती है। ऐसे में प्याज की औसतन उपज की लागत करीब 16 रुपए प्रति किलो तक आंकी जाती है। प्याज के पौधे को लगाने, खरपतवार को हटाने और कटाई से लेकर इनके कट्टों में पैक करने और मंडी तक लाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं।