Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

बारिश: प्याज उत्पादक किसानों पर दोहरी मार

सीकर. मीठे प्याज के लिए प्रसिद्ध सीकर जिले में प्याज उत्पादक किसान इन दिनों मायूस हैं। वजह पिछले माह हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में तैयार प्याज की पौध को पूरी तरह चौपट कर दिया। कई किसानों की नर्सरी जलभराव से सड़ गई, जिससे अब दोबारा पौध लगानी पड़ रही है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Oct 27, 2025

सीकर. मीठे प्याज के लिए प्रसिद्ध सीकर जिले में प्याज उत्पादक किसान इन दिनों मायूस हैं। वजह पिछले माह हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में तैयार प्याज की पौध को पूरी तरह चौपट कर दिया। कई किसानों की नर्सरी जलभराव से सड़ गई, जिससे अब दोबारा पौध लगानी पड़ रही है।

रही सही कसर प्याज के बीज के भावों में डेढ से दो हजार रुपए प्रति किलो तक तेजी आने से हो गई है। कृषि विभाग का अनुमान है कि इस बार जिले में प्याज की बुवाई में 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। व्यापारियों के अनुसार जिले में सामान्य वर्षों में करीब सत्रह से 19 हजार हेक्टैयर में प्याज की बुवाई होती है, लेकिन इस बार क्षेत्र घटकर लगभग पंद्रह हजार हेक्टैयर तक रहने की आशंका है। व्यापारियों ने बताया कि मौजूदा भावों को देखते हुए नए प्याज के भावों में तेजी नहीं रही तो किसानों को काफी घाटा उठाना पड़ेगा।

50 हजार से ज्यादा किसान प्रभावित

सीकर जिले में प्याज की खेती से सीधे तौर पर करीब पचास हजार किसान जुड़े हुए हैं। सर्दी के सीजन का प्याज अगस्त माह में बोया जाता है। इस बार रोपाई के बाद बेमौसम की बारिश के कारण कई जगह प्याज की पौध नष्ट हो गई थी। इससे किसानों को प्याज की पौध की दोबारा रोपाई करनी पड़ी। किसानों ने बताया कि शेखावाटी की आबोहवा के अनुसार एक एकड़ प्याज की खेती पर लगभग एक लाख रुपए से ज्यादा रुपए की लागत आती है। ऐसे में प्याज की औसतन उपज की लागत करीब 16 रुपए प्रति किलो तक आंकी जाती है। प्याज के पौधे को लगाने, खरपतवार को हटाने और कटाई से लेकर इनके कट्टों में पैक करने और मंडी तक लाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं।

जिले में प्याज उत्पादकों का नुकसान

ब्लॉक—पिछले वर्ष —अनुमानित क्षेत्र —पौध नुकसान

सीकर—7,250 हेक्टेयर—3950 हेक्टेयर— 40 प्रतिशत

लक्ष्मणगढ़—3,100 हेक्टेयर 2850 हेक्टेयर 45 प्रतिशत

नीमकाथाना-4,000 हेक्टेयर—3750 हेक्टेयर—50 प्रतिशत

दांतारामगढ़—3900 हेक्टेयर 2700 हेक्टेयर 40 प्रतिशत

श्रीमाधोपुर—2800 हेक्टेयर1600 हेक्टेयर 45 प्रतिशत

खाटूश्यामजी 1700 हेक्टेयर-900 हेक्टेयर—50 प्रतिशत

काफी नुकसान हुआ है

सीजन की शुरूआत से प्याज के औसत भाव लागत मूल्य से कम रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान हुआ। जिले में पिछले दिनों हुई बैमौसम की बारिश से अधिकांश जगह प्याज की पौध नष्ट हो गई। इससे प्याज उत्पादकों को नई पौध लगाने के लिए दोबारा खर्च करना पड़ रहा है। इस कारण इस बार जिले में प्याज का बुवाई क्षेत्र अन्य सालों की तुलना में कम रहने के आसार है।

प्रेमसुख काजला, थोक व्यापारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / बारिश: प्याज उत्पादक किसानों पर दोहरी मार

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Expose: खाद्य अधिकारियों ने दीपावली पर 1375 किलो दूषित मावा नष्ट किया, उसमें से 1360 किलो बाजार में बिका!

खाद्य अधिकारियों ने दीपावली पर 1375 किलो दूषित मावा नष्ट किया, उसमें से 1360 किलो बाजार में बिका!
सीकर

Good News: आ रहा हारे के सहारे का Birthday, बदल दिए गए हैं खाटू में दर्शन और अन्य नियम, जानें क्या की गई है तैयारी

Khatu Shyam Mandir
सीकर

Khatushyamji: श्यामनगरी में आई मासूम पर टूटा कुत्तों का कहर, खून से लथपथ हुआ चेहरा, जयपुर के युवक पर भी हमला

Khatushyamji
सीकर

65 साल का दरिंदा: बलात्कार के बाद महिला हो गई थी गर्भवती, नवजात की DNA जांच के बाद सच आया सामने

Crime News
सीकर

परेशानी: ०1 साल से रबी फसलों के क्लेम को तरस रहे भूमिपुत्र

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.