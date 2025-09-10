Sikar News: मां-बेटी की अनोखी जोड़ी, आर्चरी सीनियर चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, राजस्थान का नाम किया रोशन

बेटी शिवानी दो वर्षों से आर्चरी की तैयारी कर रही हैं। जूनियर और सब-जूनियर वर्ग में कई स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने पहली बार सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अपने पहले ही सीनियर मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर शानदार जीत हासिल की खेल प्रेमियों ने मां-बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि दोनों ने सीकर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है।