सीकर

Sikar News: मां-बेटी की अनोखी जोड़ी, आर्चरी सीनियर चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, राजस्थान का नाम किया रोशन

नीमराना में 5 से 7 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता में सुप्यार बाजिया पत्नी दीपचंद बाजिया उनकी बेटी शिवानी ने अलग-अलग वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।

Akshita Deora

Sep 10, 2025

राजस्थान सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में रींगस की मां-बेटी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीमराना में 5 से 7 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता में सुप्यार बाजिया पत्नी दीपचंद बाजिया उनकी बेटी शिवानी ने अलग-अलग वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।

गौरतलब है कि सुप्यार वर्ष 2017 से तीरंदाजी में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक कई उपलब्धियां अर्जित कर चुकी हैं। वर्ष 2018 में चेन्नई में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वहीं 2019 में चीन में हुई इंटरनेशनल पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य तीनों पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया।

बेटी शिवानी दो वर्षों से आर्चरी की तैयारी कर रही हैं। जूनियर और सब-जूनियर वर्ग में कई स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने पहली बार सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अपने पहले ही सीनियर मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर शानदार जीत हासिल की खेल प्रेमियों ने मां-बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि दोनों ने सीकर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है।

