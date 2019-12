स्कूल में छात्रा के साथ टीचर करता था ऐसा शर्मनाक काम, सहेलियों ने मां को बताया तो हुआ खुलासा

Molestation With Girl Student in School : झुंझुनूं के दोरासर गांव की सरकारी स्कूल का मामला सुर्खियों में है और इधर सीकर के खंडेला क्षेत्र के खटूंदरा के एक सरकारी स्कूल ( Teacher Molestation With Girl Student in School ) के शिक्षक पर पांचवीं की छात्रा से अश्लील हरकतों का आरोप लगा है।