बदलेगा मौसम, पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, सबसे ठंडा रहा फतेहपुर

इससे पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज हुआ था। इसी तरह अधिकतम तापमान भी शनिवार के मुकाबले .5 डिग्री लुढ़ककर 28 डिग्री से. दर्ज हुआ। तापमान की इस गिरावट से अंचल में सर्दी का असर भी बढ़ा हुआ महसूस हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार जिले में आगामी दिनों में शीतलहर से सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है।