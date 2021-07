नाबालिग का खेत में ले जाकर किया बलात्कार, आरोपी मौके से गिरफ्तार

(Rape of a minor by taking him to the field, accused arrested from the spot) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक नाबालिग का खेत में ले जाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीडि़ता पूरी रात खेत में ही छुपी रही। सुबह परिजनों के तलाश करने पर नाबालिग मिली। जिसके बाद सारा माजरा जानकर परिजनों ने पुलिस को बुलाकर आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया। पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर में आकर छुप गया आरोपी, नाबालिग के उठते ही ले गया

पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी नाबालिग से गलत काम करने की नीयत से पहले ही घर में आकर छुप गया था। देर रात को जब नाबालिग पेशाब करने के लिए उठी तब वह उसे पकड़कर पास के ही एक खेत में ले गया। जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान पीडि़ता चीखने लगी तो पड़ौसी खेत के लोग भी घटना स्थल की तरफ दौड़े। जिन्हें आता देखकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।

रातभर खेत में छिपी रही पीडि़ता

पीडि़ता के पिता ने बताया कि घटना से नाबालिग काफी डर गई। इस वजह से वह खेत से बाहर ही नहीं आई। रातभर उसी खेत में छुपकर बैठी रही। जो रातभर ढूंढने पर भी परिजनों को नहीं मिली। सुबह फिर तलाश किया तो वह खेत में डरी-सहमी मिली। जिससे पूछने पर उसने सारी घटना परिजनों को बताई।

फोन कर आरोपी को बुलाकर पकड़वाया

आरोपी की पहचान होने पर परिजनों ने उसके परिचित से फोन करवाकर उसे मौके पर बुलवाया। इसी बीच पुलिस को भी फोन कर घटना की जानकारी दे दी गई। इस पर जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा तो पुलिस उसे पकड़कर ले गई।