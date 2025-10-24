राहत: कल्याण अस्पताल में शुरू होगी लैब्डा और कप्पा जांच

सीकर. जिलेवासियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के बाद मुयमंत्री निशुल्क जांच योजना में सुविधाओं का विस्तार होगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से कल्याण अस्पताल में ब्लड कैंसर की जांच सुविधा शुरू की जा रही है। अस्पताल की सैंट्रल लैब में लैब्डा और कप्पाचेन जांच की जाएंगी, जिनसे ब्लड कैंसर के शुरुआती चरण में ही बीमारी की पहचान हो सकेगी। अच्छी बात है कि सरकारी अस्पताल में कैंसर जांचों के शुरू होने से कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। इससे मरीजों को जांच की रिपोर्ट के लिए मेट्रो सिटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ये दोनों जांचें शरीर में मौजूद प्रोटीन चेन (लाइट चेन प्रोटीन) का विश्लेषण करती हैं। इन प्रोटीनों के असंतुलन से ब्लड कैंसर की शुरुआती संभावना का पता चलता है। इस प्रकार की जांचें केवल जयपुर या दिल्ली जैसे बड़े केंद्रों में उपलब्ध है। इसके कारण मरीजों को जांच के लिए जयपुर जाना पड़ता है। इससे उनको निजात मिलने से दोहरी राहत मिलेगी और मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेगा।