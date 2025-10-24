Patrika LogoSwitch to English

राहत: कल्याण अस्पताल में शुरू होगी लैब्डा और कप्पा जांच

जिलेवासियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के बाद मुयमंत्री निशुल्क जांच योजना में सुविधाओं का विस्तार होगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से कल्याण अस्पताल में ब्लड कैंसर की जांच सुविधा शुरू की जा रही है। अस्पताल की सैंट्रल लैब में लैब्डा और कप्पाचेन जांच की जाएंगी, जिनसे ब्लड कैंसर के शुरुआती चरण में ही बीमारी की पहचान हो सकेगी।

2 min read

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Oct 24, 2025

सीकर. जिलेवासियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के बाद मुयमंत्री निशुल्क जांच योजना में सुविधाओं का विस्तार होगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से कल्याण अस्पताल में ब्लड कैंसर की जांच सुविधा शुरू की जा रही है। अस्पताल की सैंट्रल लैब में लैब्डा और कप्पाचेन जांच की जाएंगी, जिनसे ब्लड कैंसर के शुरुआती चरण में ही बीमारी की पहचान हो सकेगी। अच्छी बात है कि सरकारी अस्पताल में कैंसर जांचों के शुरू होने से कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। इससे मरीजों को जांच की रिपोर्ट के लिए मेट्रो सिटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ये दोनों जांचें शरीर में मौजूद प्रोटीन चेन (लाइट चेन प्रोटीन) का विश्लेषण करती हैं। इन प्रोटीनों के असंतुलन से ब्लड कैंसर की शुरुआती संभावना का पता चलता है। इस प्रकार की जांचें केवल जयपुर या दिल्ली जैसे बड़े केंद्रों में उपलब्ध है। इसके कारण मरीजों को जांच के लिए जयपुर जाना पड़ता है। इससे उनको निजात मिलने से दोहरी राहत मिलेगी और मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेगा।

इस तरह होगा फायदा

एनसीडी क्लीनिक के अनुसार सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर जिले से ब्लड कैंसर की जांच करवाने के लिए हर माह औसतन 1200 से ज्यादा मरीज जयपुर या बीकानेर जाते हैं। कल्याण अस्पताल की सैंट्रल लैब में अब तक यह जांच सुविधा नहीं होने से इन मरीजों को फायदा होगा। कैंसर जैसे रोग को लेकर महिलाओं में फैली भ्रांन्तियों के कारण अक्सर शुरूआती स्टेज में रोग पकड़ में नहीं आ पाता है। कल्याण अस्पताल की सैंट्रल लैब में ब्लड कैंसर की स्क्त्रस्ीनिंग की सुविधा रहेगी। इससे शुरुआती स्टेज में कैंसर पकड़ में आएगा। चिकित्सकों का दावा है कि शुरुआती पहचान से इलाज में 80 प्रतिशत तक सफलता की उमीद बढ़ जाती है।

अगले सप्ताह जनाना में ही बायो केमेस्ट्री जांच

इधर नेहरू पार्क स्थित जनाना अस्पताल में अगले सप्ताह से लिपिड प्रोफाइल, थाइराइड सहित हारमोनल बायोकेमिस्ट्री जांचें की जाएगी। जांच के लिए मरीजों या परिजनों को कल्याण अस्पताल की सैंट्रल लैब तक नहीं आना पड़ेगा। इससे जनाना अस्पताल में हर माह औसतन साढ़े चार सौ से ज्यादा मरीजों को फायदा होगा। वहीं जांच रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध हो जाएगी।

जल्द शुरू हो जाएगी

कल्याण अस्पताल में इस सप्ताह से ब्लड कैंसर की जांच शुरू हो जाएगी। जनाना अस्पताल में बायोकेमेस्ट्री मशीन का कमरा खाली करवा दिया गया। मशीन को वहां से शिट कर दिया है। मशीन का इंस्टालेशन काफी हद तक हो गया है। जांच मशीन होने से हारमोनल जांच के लिए कल्याण अस्पताल में सैंपल नहीं भेजने होंगे।

केके अग्रवाल, अधीक्षक कल्याण अस्पताल

24 Oct 2025 12:04 pm
Hindi News / Rajasthan / Sikar / राहत: कल्याण अस्पताल में शुरू होगी लैब्डा और कप्पा जांच

