राहत: अब सीकर में ही समय रहते बचा सकेंगे हार्ट व लकवे के मरीजों की जान

सीकर. सीकर मेडिकल कॉलेज से सबद्ध कल्याण अस्पताल में हार्ट और लकवे के मरीजों के समय रहते जान बचाई जा सकेगी। वजह कल्याण अस्पताल में खून का थक्का घोलने में कारगर थ्रोबोलाइसिस इंजेक्शन की खेप पहुंच गई है। समय पर इस दवा के मिलने से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक में जमे खून के थक्के घुल जाते हैं, जिससे मरीज की जान बचने और शरीर पर लकवे के प्रभाव कम होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। राहत की बात है कि बाजार में खून के थक्के घोलने वाले एक इंजेक्शन की औसतन कीमत 50 हजार से 75 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ते हैं लेकिन अब यह इंजेक्शन कल्याण अस्पताल में निशुल्क मिलने से मरीज को लगाया जा सकेगा। वहीं कल्याण अस्पताल में हाइटेक आईसीयू, स्थाई न्यूरोलॉजिस्ट होने के कारण पिछले सप्ताह ही एक मरीज को थ्रोबोलाइज किया गया। इसके बाद चौबीस घंटे में मरीज की रिकवरी हो गई। थ्रोबोलाइज करने से हर साल स्ट्रोक के सैंकड़ों लोगों की आसानी से जान बचाई जा सकेगी।