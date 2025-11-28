राहत: जिले में इस बार चने व तारामीरा की होगी बंपर पैदावार

सीकर. यह खरीफ सीजन की फसलों में नुकसान की मार झेल चुके किसानों के लिए राहत की बात है। मानसून बपर बारिश और अनुकूल मौसम रहने से कृषि खंड में इस बार रबी सीजन की बुवाई ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बरसों बाद सीकर कृषि खंड में पहली बार चना का बुवाई क्षेत्र लक्ष्य से ज्यादा पहुंच गया है। इधर किसानों का तारामीरा की बुवाई के प्रति भी रुझान बढ़ा है। कई जगह तो खेतों में अगेती फसल अंकुरित होकर नजर भी आने लगी है। कई किसानों ने फसलों में उर्वरकों का भी छिडकाव शुरू कर दिया है। जिले में कई किसानों ने बारानी खेतों में भी चना व तारामीरा की बुवाई की है।