प्रॉपर्टी कारोबारी को रोहित गोदारा ने तीन दिन में फतेहपुर के चार कारोबारियों को दी रंगदारी व मारने की धमकियां

कोतवाल सुरेन्द्र देगड़ा ने बताया कि स्वामी ऑयल ​मिल के पास रहने वाले नरेन्द्र हुड्डा ने रंगदारी की धमकी मिलने का मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि नरेन्द्र हुड्डा निवासी गांगियासर के पास 11 सिंतबर को दोपहर तीन बजे इंटरनेशनल नंबरों से व्हाटसअप पर कॉल आया कि वह राहुल रिणांउ बोल रहा है। उसने कहा कि उनसे रोहित गोदारा बात करेगा। फोन पर दूसरे व्यक्ति ने बात करते हुए अपना नाम रोहित गोदारा बताया। गैंगस्टर गोदारा ने परिवादी को दो करोड़ रूपये की फिरौती देने को कहा। उसने कहा कि दो दिन में दो करोड़ रूपए दे दो वरना तूझे एवं तेरे परिवार को जान से मार देंगे। आरोपी ने फोन काटने के बाद वॉट्सएप पर वॉइस रिकोर्डिंग भेजी। अगले दिन फिर फोन करके दो करोड़ रूपये देने का कहा। दूसरे दिन फोन पर फिर पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी।