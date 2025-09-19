प्रॉपर्टी कारोबारी को रोहित गोदारा ने तीन दिन में फतेहपुर के चार कारोबारियों को दी रंगदारी व मारने की धमकियां

सीकर. गैंगस्टर रोहित गोदारा व राहुल स्वामी ने तीन दिन में ही फतेहपुर कस्बे के चार से पांच कारोबारियों, प्रोपर्टी डीलरों को रंगदारी देने की धमकियां दी है। गैंगस्टर ने 11 सितंबर को व्यवसायी नरेंद्र हुड्डा को दो करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी है। रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दी है। यही नहीं गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फाेन काटने पर वॉइस मैसेज भेजकर धमकी दी कि तूने जो पैसा कमाया है वह तेरे व तेरे परिवार के काम नहीं आएगा। कोतवाली फतेहपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोतवाल सुरेन्द्र देगड़ा ने बताया कि स्वामी ऑयल मिल के पास रहने वाले नरेन्द्र हुड्डा ने रंगदारी की धमकी मिलने का मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि नरेन्द्र हुड्डा निवासी गांगियासर के पास 11 सिंतबर को दोपहर तीन बजे इंटरनेशनल नंबरों से व्हाटसअप पर कॉल आया कि वह राहुल रिणांउ बोल रहा है। उसने कहा कि उनसे रोहित गोदारा बात करेगा। फोन पर दूसरे व्यक्ति ने बात करते हुए अपना नाम रोहित गोदारा बताया। गैंगस्टर गोदारा ने परिवादी को दो करोड़ रूपये की फिरौती देने को कहा। उसने कहा कि दो दिन में दो करोड़ रूपए दे दो वरना तूझे एवं तेरे परिवार को जान से मार देंगे। आरोपी ने फोन काटने के बाद वॉट्सएप पर वॉइस रिकोर्डिंग भेजी। अगले दिन फिर फोन करके दो करोड़ रूपये देने का कहा। दूसरे दिन फोन पर फिर पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी।
गैंगस्टर रोहित गोदारा ने प्रॉपर्टी कारोबारी नरेन्द्र हुड्डा को पहले कॉल पर धमकी दी एवं बाद में वाइस नोट भेजा। वॉइस नोट में बदमाश ने कहा कि यह नोट तेरे काम आयेगा। इसको सुना कर पुलिस से सुरक्षा ले लेना। बदमाश ने कहा कि जो पैसा तुने कमाया है वो ना तो तेरे काम आयेगा ना ही तेरे परिवार के काम आएगा।
गौरतलब है कि 10 सितंबर को फतेहपुर कस्बे के मांडेला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के बेटे और व्यवसायी बाबूलाल खूडी व पौते मोहित को फोन कर दो करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित बाबूलाल खूडी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी।
पुलिस के अनुसार 10 से 12 सितंबर के बीच फतेहपुर कस्बे के 4 से 5 बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी कारोबारियों को रोहित गोदारा और हिस्ट्रशीटर राहुल रिणाउ ने रंगदारी के लिए कॉल किया था। गौरतलब है कि राहुल स्वामी निवासी रिणाउ फतेहपुर सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वह बीकानेर जेल से मर्डर के बाद बहन की शादी में पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। हिस्ट्रीशीटर राहुल ने ही फतेहपुर कस्बे के व्यवसाइयों के मोबाइल नंबर दिए हैं।