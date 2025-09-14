Patrika LogoSwitch to English

सीकर

रोहित गोदारा के गुर्गे राहुल स्वामी ने पूर्व सरपंच के बेटे व पौते से मांगी दो करोड़ की रंगदारी

- बदमाश राहुल स्वामी ने पीड़ित बाबूलाल थौरी व उसके बेटे मोहित को दी धमकी, मामला दर्ज करवाने के बाद दोबार धमकाया - हिस्ट्रीशीटर राहुल स्वामी डेढ़ साल पहले बहन की शादी में पैराल पर आने के बाद फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 14, 2025

सीकर. गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग के खास गुर्गे व उनके सहयोगी विदेश में बैठकर सीकर जिले के व्यवसाइयों, नेताओं व कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे हैं। इनामी गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाऊ ने मांडेला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के बेटे और व्यवसायी बाबूलाल खूडी व पौते मोहित को फोन कर दो करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित बाबूलाल खूडी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। मामला दर्ज करवाने के बाद भी आरोपी राहुल का फोन आया कि उसको छोड़ेगा नहीं और पैसे लेकर रहेगा या तो पैसे दे दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।

रंगदारी नहीं देने पर उठाने या मारने की धमकी

पीड़ित बाबूलाल थोरी पुत्र दूलाराम जाट निवासी ग्राम खूड़ी तन फतेहपुर ने इसी गुरूवार को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि बुधवार शाम छह बजे उसके मोबाइल पर विदेशी नम्बर से 3519215394 से फोन आया कि राहुल स्वामी रिणाऊ बोल रहा हूं और मुझे रोहित गोदारा ने कहा कि तुम बाबूलाल खूडी को फोन कर बोल की कि उन्हें दो करोडरूपए रंगदारी के दे। रंगदारी नहीं देने उसे व उसके बेटे मोहित को उठाकर ले जायेंगे या जान से मार देंगे।

पीड़ित के बेटे के फाेन पर भी आया मैसेज -

पीड़ित ने बताया कि बुधवार की रात को ही उसके बेटे मोहित के मोबाइल पर व्हाटसअप नंबर पर उसी नंबर से ओडियो मैसेज आया था। मैसेज में राहुल स्वामी ने पीड़ित व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। उसी रात 10.30 बजे दूसरे नंबर 35192 215562 से चार आडियो मैसेज आए थे, जिसमें उसे व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित बाबूलाल थोरी ने स्वंय और बेटे की जान की सुरक्षा की मांग की है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पैराेल पर आने के बाद भागा विदेश -

हिस्ट्रशीटर राहुल स्वामी (30) पुत्र चेतनराम स्वामी निवासी रिणाऊ, सदर थाना, फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर है। हिस्ट्रीशीटर राहुल स्वामी करीब डेढ साल पहले अपनी बहन की शादी में पैरोल पर आने के बाद यूपी के एक युवक के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। वह लॉरेंस विश्नोई गैंग के खास गुर्गे रोहित गोदारा का गुर्गा है।

Published on:

14 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / रोहित गोदारा के गुर्गे राहुल स्वामी ने पूर्व सरपंच के बेटे व पौते से मांगी दो करोड़ की रंगदारी

