रोहित गोदारा के गुर्गे राहुल स्वामी ने पूर्व सरपंच के बेटे व पौते से मांगी दो करोड़ की रंगदारी

सीकर. गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग के खास गुर्गे व उनके सहयोगी विदेश में बैठकर सीकर जिले के व्यवसाइयों, नेताओं व कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे हैं। इनामी गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाऊ ने मांडेला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के बेटे और व्यवसायी बाबूलाल खूडी व पौते मोहित को फोन कर दो करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित बाबूलाल खूडी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। मामला दर्ज करवाने के बाद भी आरोपी राहुल का फोन आया कि उसको छोड़ेगा नहीं और पैसे लेकर रहेगा या तो पैसे दे दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।