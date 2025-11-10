ट्रॉले की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति और चार साल की बच्ची घायल

मडुस्या मोड़ पर पीछे से ओवरटेक कर रहे एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे महिला सड़क पर गिर गई और वह ट्रॉले के टायर के नीचे आ गई। पति शंकर व 4 वर्षीय बच्ची सड़क पर साइड में गिर गई। पुलिस ने लोगों के सहयोग से तीनों को अजीतगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला सुनीता को मृत घोषित कर दिया। बच्ची को जयपुर रेफर किया वहीं उपचार के बाद शंकर को छुट्टी दे दी गई।