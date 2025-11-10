Patrika LogoSwitch to English

ट्रॉले की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति और चार साल की बच्ची घायल

अजीतगढ़ कस्बे के शाहपुर सड़क मार्ग पर स्थित मडुस्या मोड़ पर ट्रॉले ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक 40 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई।

सीकर

image

kamlesh sharma

Nov 10, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सीकर। अजीतगढ़ कस्बे के शाहपुर सड़क मार्ग पर स्थित मडुस्या मोड़ पर ट्रॉले ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक 40 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई, जबकि उसका पति व उसके भाई की 4 वर्षीय पुत्री घायल हो गई। बच्ची को जयपुर रेफर किया गया।

सहायक थाना अधिकारी रघुवीर प्रसाद ने बताया कि थोई के वार्ड 2 निवासी शंकर सैनी अपनी पत्नी सुनीता एवं अपने छोटे भाई की बेटी काव्या के साथ स्कूटी पर सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए शाहपुरा गए थे। कपड़े खरीदकर वे स्कूटी से अपने गांव थोई लौट रहे थे।

मडुस्या मोड़ पर पीछे से ओवरटेक कर रहे एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे महिला सड़क पर गिर गई और वह ट्रॉले के टायर के नीचे आ गई। पति शंकर व 4 वर्षीय बच्ची सड़क पर साइड में गिर गई। पुलिस ने लोगों के सहयोग से तीनों को अजीतगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला सुनीता को मृत घोषित कर दिया। बच्ची को जयपुर रेफर किया वहीं उपचार के बाद शंकर को छुट्टी दे दी गई।

Published on:

10 Nov 2025 04:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / ट्रॉले की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति और चार साल की बच्ची घायल

सीकर

राजस्थान न्यूज़

