इकोलॉजी पार्क में मिला सात माह का भ्रूण, कुत्ते नौंच रहे थे

सीकर.सालासर रोड स्थित इकोलॉजी पार्क (बर्ड सेंचुरी) में बने वॉकिंग वे के पास शुक्रवार सुबह एक छह से सात माह का भ्रूण एक पॉलिथिन में लिपटा हुआ मिला। सुबह घूमने आने वाले लोगों ने भ्रूण को देखकर वन विभाग को सूचना दी। कुत्तों ने भ्रूण का सिर नोंच रखा था। पुलिस भ्रूण का एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर नगर परिषद को सुपुर्द किया। वन विभाग के कार्मिक सुभाष बाजिया ने मामला दर्ज करवाया है।
सदर पुलिस थाना के एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि सालासर रोड स्थित नानी बीड़ से पहले इकोलॉजी पार्क से वन विभाग के सुभाष बाजिया ने सूचना दी कि पार्क में नवजात भ्रूण पड़ा है, जिसे कुत्ते नोंच रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आसपास के पैरों के निशान देखे आकर भ्रूण को पोस्टमॉर्टम के लिए श्री कल्याण हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस व चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया माना है कि नाजायज पहचान छुपाने के लिए परिजनों ने अबॉर्शन करवाकर नवजात भ्रूण को यहां फैंका है। पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड व सीसीटीवी भी खंगालेगी।
चिकित्सकों ने भ्रूण करीब छह से सात माह का विकसित बताया है। यह बालक का भ्रूण था। पोस्टमॉर्टम के बाद अन्य जानकारी सामने आ सकेगी। नवजात भ्रूण के पास से एक प्लास्टिक की पॉलीथिन और कुछ एरिया में खून के धब्बे भी मिले हैं। जहां नवजात भ्रूण मिला उसके पास ही इकोलॉजी पार्क की चारदीवारी है। ऐसे में अंदेशा है कि चारदीवारी के बाहर से पॉलिथीन में डालकर नवजात भ्रूण फैंका गया है। जब कुत्ते वहां आए तो उन्होंने भ्रूण को नोंचना शुरू कर दिया।
सुबह घूमने आए लोगों ने कुत्तों को वहां से हटाया और नवजात भ्रूण को साइड में किया। 20 जनवरी 2025 को इकोलॉजी पार्क के सामने स्थित बीड़ में भी नवजात भ्रूण मिला था। उस दौरान भी भ्रूण को जगह-जगह से कुत्तों ने नोंच रखा था।