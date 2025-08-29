इकोलॉजी पार्क में मिला सात माह का भ्रूण, कुत्ते नौंच रहे थे

सदर पुलिस थाना के एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि सालासर रोड स्थित नानी बीड़ से पहले इकोलॉजी पार्क से वन विभाग के सुभाष बाजिया ने सूचना दी कि पार्क में नवजात भ्रूण पड़ा है, जिसे कुत्ते नोंच रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आसपास के पैरों के निशान देखे आकर भ्रूण को पोस्टमॉर्टम के लिए श्री कल्याण हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस व चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया माना है कि नाजायज पहचान छुपाने के लिए परिजनों ने अबॉर्शन करवाकर नवजात भ्रूण को यहां फैंका है। पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड व सीसीटीवी भी खंगालेगी।