शेखावाटी विश्वविद्याल प्रशासन ने 40 दिन बाद तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों को करवाया कार्य ग्रहण

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्याल, सीकर के कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय व रजिस्ट्रार श्वेता यादव ने एक राष्ट्रीय संगठन के बड़ेदायित्वान व्यक्तियों के बैठक करने के बाद आखिरकार 40 दिन बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों को ज्वाइन करवा दिया है। गौरतलब है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ने 24 जुलाई को एक एक आदेश जारी कर राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रामचरण मीणा, श्री कल्याण कन्या महाविदयाल, सीकर में पदस्थापित असिस्टेंट प्रो. रामसिंह सरावग और कन्हैयालाल जांगिड़ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्याल, सीकर में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया था। तीनों ही शैक्षणिक स्टाफ अपनी संबंधित कॉलेजों से उसी दिन दोपहर को कार्य मुक्त हो गए थे लेकिन श़ेखावाटीविश्वविद़्यालय में पदभार ग्रहण नहीं करवाया था। गौरतलब है कि इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से लगातार प्रकाशित किया था। यही कारण रहा कि आखिर में यूनिवर्सिटी प्रशासन व कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय को राज्य सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों की पालना में मजबूरी में असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति देनी पड़ी।