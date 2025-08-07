बल्ले-बल्ले… राजस्थान के इस शहर को मिला 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, ऑटो संचालकों को लगेगा बड़ा झटका

सीकर। शिक्षानगरी के लोगों के लिए राहतभरी खबर है। जिले के लोगों को अब बाहरी क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से 50 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। जिला प्रशासन व नगर परिषद की ओर से इन बसों के लिए जल्द रूट तय किए जाएंगे। केन्द्र सरकार की कमेटी में सीकर को ईवी बसें देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। शहर में 50

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से विद्यार्थियों के साथ गांव-ढाणियों के लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल सकेगी।