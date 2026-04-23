‘हेलो…हेलो मैं कलक्टर बोल रहा हूं’, सीकर कलक्टर ने सीधे परेशान जनता को लगाया कॉल, फिर इंजीनियर को दिए ये निर्देश

Sikar District Collector Ashish Modi: हेलो…हेलो मैं सीकर जिला कलक्टर आशीष मोदी बोल रहा हूं। आप फूलचंद बोेल रहे है। हां साहब मैं फूलचंद ही बोल रहा हूं। आपने पानी की सप्लाई नियमित नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। इस पर जवाब मिला कि अभी ज्यादा सुधार नहीं है। इस पर कलक्टर ने जलदाय के अधीक्षण अभियंता को मौके पर जाकर समाधान कराने के निर्देश दिए।