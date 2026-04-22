खबर ज़रा हटके : रात 2 बजे हनुमान बेनीवाल की ‘ग्रैंड एंट्री’, समर्थकों का उमड़ पड़ा हुजूम, जानें आखिर क्या था माजरा?

राजस्थान की राजनीति में अगर किसी नेता का 'क्रेज' समय और सीमा का मोहताज नहीं है, तो वो हैं रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। मंगलवार-बुधवार दरम्यानी आधी रात के बाद सीकर जिले के भारणी गाँव में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने वीवीआईपी शादियों के तमाम प्रोटोकॉल पीछे छोड़ दिए। मौका था राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा की सुपुत्री अर्चना के विवाह समारोह का।