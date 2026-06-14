Rajasthan Pre Monsoon: शेखावाटी में प्री मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, जानें IMD का ताजा अपडेट

पिछले दिनो मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक के बावजूद शहर में महज प्री मानसून की बारिश से हालात खराब हो गए। नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, फतेहपुर रोड, लुहारू बस स्टैंड, रोडवेज डिपो के सामने कई दुकानों में पानी घुस गया। रोडवेज डिपो के बस स्टैंड पर सुबह झील नजर आई। पानी की निकासी नहीं होने से यात्रियों को विश्राम तो दूर बैठने तक को जगह नहीं मिली। पूरे दिन यात्री परेशान हुए। कमोबेश यही हालात बकरामंडी, रोडवेज बस स्टैंड, सिल्वर जुबली रोड, रीको क्षेत्र सहित कई स्थानों नजर आए।