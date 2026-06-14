World Blood Donor Day: एक मौत ने बदल दी दिशा, 51 साल की उम्र तक 164 बार रक्तदान कर बचाई कई जिंदगी

सीकर। कभी आपदा के मौके पर अपने परिचितों के लिए रक्त की एक-एक यूनिट के लिए लोगों से गुहार लगाने वाले सीकर निवासी एक रक्तदाता की पहल युवाओं को समाजसेवा की नई राहें दिखा रही है। सीकर निवासी रक्तदाता बीएल मील 51 साल की आयु में 164 बार यूनिट रक्तदान कर चुके है। खास बात यह है कि उनकी पहल के बाद शेखावाटी में रक्तदान करने वाले युवाओं की फौज तैयार हो गई है। लगभग 30 साल में उन्होंने पांच हजार रक्तदाता तैयार किए है। इनमें से 55 रक्तवीर 50 बार से ज्यादा और 400 रक्तवीर 20 बार से ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा 'लाइव डोनर' देर रात भी कॉल आने पर ब्लड बैंक पहुंच जाते हैं।