Sachin Pilot : ‘ताबड़तोड़’ चुनावी सभाएं और रोड शो, ‘ममता के गढ़’ में कुछ इस अंदाज़ में दिखा सचिन पायलट का ‘शक्ति प्रदर्शन’!

प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को घेरा। पायलट ने कहा, "बंगाल की जनता ने राज्य सरकार (TMC) और केंद्र सरकार (BJP) दोनों को तीन-तीन मौके दिए, लेकिन इन दोनों की आपसी लड़ाई और टकराव की वजह से बंगाल की जनता को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ा है। पहली बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हर सीट पर चुनाव लड़ रही है और इस बार हमारा प्रदर्शन सबको चौंका देगा।"