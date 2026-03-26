सीकर स्थापना दिवस: 339 वर्ष के सीकर में 11 राजाओं ने किया 260 साल शासन

सीकर. रामनवमी के साथ आज सीकर का स्थापना दिवस है। संवत 1744 यानी सन 1687 में बसा सीकर आज 339 वर्ष का हो गया है, जिसमें 260 साल की सबसे लंबी अवधि राजशाही की रही। आज हम आपको पहली बार इस अवधि में राज करने वाले सभी 11 राजाओं की तस्वीर के साथ उनसे जुड़ी प्रमुख उपलब्धियां व घटनाएं बता रहे हैं। पेश है सीकर स्थापना दिवस पर खास रिपोर्ट...।