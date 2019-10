बेटी से फोन करवाकर शादीशुदा प्रेमी को बुलाया, फिर पिता ने दोनों की हत्या कर शव पहाड़ी से फेंका

Honor Killing in Sikar Rajasthan : बेटी के प्रेम प्रसंग ( Love Affair ) से नाराज एक पिता ने बेटी और उसके प्रेमी की हत्या ( Father Murdered His Daughter and Lover ) कर दी। इतना ही नहीं दोनों के शवों को एक बोरे में भरकर जीणमाता की पहाडिय़ों में फिकवा दिया।