Khatu Shyam Mandir: खाटूश्याम मंदिर 25-26 अगस्त को रहेगा बंद, विशेष तिलक शृंगार के बाद शाम 5 बजे होंगे दर्शन

श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जानकारी दी है कि 26 अगस्त को बाबा श्याम का विशेष तिलक शृंगार होगा। परंपरा के अनुसार, अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष शृंगार उतारा जाता है और फिर वे कुछ दिनों तक अपने मूल रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद पुनः विशेष तिलक शृंगार किया जाता है, जिसमें 8 से 12 घंटे का समय लगता है।