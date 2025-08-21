Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan Roadways: श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, खाटूश्यामजी होते हुए उज्जैन के लिए रोजाना चलेगी रोडवेज बस

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थलों को सीधी परिवहन सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू की है।

सीकर

Aug 21, 2025

Rajasthan-Roadways-1
राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थलों को सीधी परिवहन सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू की है। अब श्रद्धालुओं को खाटूश्यामजी, उज्जैन जैसे बड़े धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए निजी वाहनों या इधर-उधर के साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अच्छी बात है कि सीकर डिपो से उज्जैन, पुष्कर, सावंरियाजी के लिए जाने वाली बस रोजाना जाएगी। इन बसों के सुबह के समय चलने से धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्री दर्शन करके आसानी से समय पर वापस लौट सकेंगे।

सीधी सेवा होने से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सीधी, सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुविधा मिलेगी। डिपो प्रबंधन ने एक अक्टूबर से नई समय सारणी के लागू करने के साथ चार नए मार्गों पर बसों को रवाना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। गौरतलब है कि अभी यात्रियों को जयपुर या अन्य बड़े शहरों से होकर इन स्थानों की यात्रा करनी पड़ती थी।

इन मार्गों पर चलेगी रोडवेज

रोडवेज के सीकर डिपो से सुबह साढ़े छह बजे महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए बस रवाना होगी। ये बस खाटूश्यामजी होते हुए जयपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ होते हुए मध्यप्रदेश के सोयत,, घौसला से उज्जैन पहुंचेगी। खाटूश्यामजी के लिए सीधी रोडवेज सेवा होने से मध्यप्रदेश के श्रद्धालु भी दर्शनों के लिए आ सकेंगे।

जिससे जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापार और होटल व्यवसाय को भी लाभ होगा। दूसरी बस सीकर से सुबह साढ़े पांच बजे लोसल होते हुए पुष्कर के लिए जाएगी। तीसरी बस सीकर से सुबह सात बजे धोद, लोसल, कुचामन, रुपनगढ, किशनगढ़ होते हुए अजमेर जाएगी। वहीं सीकर से सांवरियाजी के लिए रोजाना बस जाएगी।

यात्रियों को होगा फायदा

सीकर डिपो से चार नई बसों के चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इस माह के अंत तक डिपो में 20 नई बसों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद एक अक्टूबर से लागू होने वाली समय सारिणी के अनुसार इन रूटों पर बसों को चला दिया जाएगा। धार्मिक नगरी के लिए बस सेवाएं शुरू होने से यात्रियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
-दीपक कुमावत, मुख्य प्रबंधक रोडवेज डिपो

Rajasthan Roadways: श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, खाटूश्यामजी होते हुए उज्जैन के लिए रोजाना चलेगी रोडवेज बस

