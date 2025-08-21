Rajasthan Roadways: श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, खाटूश्यामजी होते हुए उज्जैन के लिए रोजाना चलेगी रोडवेज बस

सीकर। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थलों को सीधी परिवहन सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू की है। अब श्रद्धालुओं को खाटूश्यामजी, उज्जैन जैसे बड़े धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए निजी वाहनों या इधर-उधर के साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अच्छी बात है कि सीकर डिपो से उज्जैन, पुष्कर, सावंरियाजी के लिए जाने वाली बस रोजाना जाएगी। इन बसों के सुबह के समय चलने से धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्री दर्शन करके आसानी से समय पर वापस लौट सकेंगे।