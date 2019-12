राजस्थान: महिला एसआई की सड़क हादसे में मौत, 10 दिन पहले हुआ था सम्मान, आज होगा अंतिम संस्कार

Road Accident in Rajasthan : जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखेर के पास बुधवार सुबह सडक़ हादसे में चित्रकूट थाने की सब इंस्पेक्टर सुमन बगडिय़ा (35) ( Woman SI Suman Bagriya Died ) व हैड कांस्टेबल महेंद्र राज (40) ( Head Constable Died in Accident ) की मौत हो गई। सदर थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि एसआई सुमन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

सीकर/चन्दवाजी।

road accident in Rajasthan : जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखेर के पास बुधवार सुबह सडक़ हादसे में महिला उपनिरीक्षक व हैड कांस्टेबल ( Two Killed in road accident ) की मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मी जयपुर से किसी मामले की तफ्तीश के लिए कार से दिल्ली जा रहे थे। थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि लखेर के पास सुबह करीब 9:30 बजे कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना पाकर थाना पुलिस व हाइवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। चित्रकूट थाने की सब इंस्पेक्टर सुमन बगडिय़ा (35) ( Woman SI Suman Bagriya Died ) व हैड कांस्टेबल महेंद्र राज (40) ( Head Constable Died in Accident ) परिवादी की कार से जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। तभी लखेर के पास कार पलटकर हाइवे की दूसरी रोड पर जाकर गिरी। हादसे में सीकर के पिपराली निवासी एसआई सुमन व हैडकांस्टेबल महेंद्र निवासी जोधपुर की मौके पर ही मौत हो गई तथा कार सवार रजत पथ मानसरोवर परिवादिया मीनाक्षी व उसके पिता राकेश चंद घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों व मृतकों को निम्स अस्पताल पहुंचाया।

आज होगा अंतिम संस्कार

पिपराली निवासी एसआई सुमन का शव गुरुवार को उसके ससुराल चंदपुरा पहुंचेगा। सदर थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि एसआई सुमन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

10 दिन पहले ही गांव में हुआ था सम्मान

सुमन 10 दिन पहले ही गांव आकर गई थी। तब पुलिस में भर्ती होने पर गांव में उसका सम्मान किया गया था। सुमन के पिता जगनराम बगडिय़ा ने बताया कि वह 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। पति मुकेश मावलिया वर्तमान में भोपाल में ऑडिट ऑफिसर है।

पीछे बैठे थे दोनों पुलिसकर्मी

मानसरोवर में रजत पथ निवासी मीनाक्षी का तलाक संबंधित मामला चित्रकूट थाने में चल रहा है, जिसकी तफ्तीश के लिए एसआइ, हैड कांस्टेबल, परिवादी मीनाक्षी व उसका पिता राकेश चंद कार से दिल्ली जा रहे थे। मीनाक्षी व राकेश चंद (कार चालक) आगे की सीट पर बैठे थे, जिन्होंने सीट बैल्ट लगा रखी थी तथा दोनों पुलिसकर्मी पीछे बैठे थे। हादसे के दौरान सुमन व महेंद्र दोनों उछलकर बाहर गिर गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। सीट बैल्ट के कारण मीनाक्षी व राकेशचंद बाहर नहीं निकल पाए, जिससे दोनों की जान बच गई। कोहरे में टक्कर या तेज गति के दौरान कार पलटने की संभावना जताई जा रही है।

