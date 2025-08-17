Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

उत्तराखण्ड में ‘सीकर’ का जवान लापता… दरवाजे पर नजर जमाए बैठी मां; 5 अगस्त को धराली में फटा था बादल

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा में सीकर जिले के शाहपुरा का जवान हरित सिंह लापता है।

सीकर

Lokendra Sainger

Aug 17, 2025

sikar soldier missing
Photo- Patrika Network

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की भीषण घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में सीकर जिले के शाहपुरा का जवान हरित सिंह लापता है। जवान हरित सिंह भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में तैनाती के दौरान 5 अगस्त के बाद से लापता है। पूरा परिवार चिंतित है और जवान की सूचना का इंतजार कर रहा है।

इस हादसे में लापता जवान के दादा-दादी और माता-पिता सहित पूरा परिवार चिंतित है। जवान हरित सिंह की मां तारामणि हाथों में बेटे की तस्वीर लिए पूरे दिन घर के मुख्य दरवाजे पर नजर गड़ाए ही बैठी हैं। बूढ़ी मां को इंतजार है कि कब अपने लाल की सुखद खबर आए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बुरादा फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, मशीन में फंसी 19 साल की लड़की, टुकड़े-टुकड़े हुआ शरीर
पाली
young woman dies

सर्च ऑपरेशन जारी

बादल फटने से क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने राहत और बचाव कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना दिया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन दुर्गम इलाके और प्रतिकूल मौसम कार्य में बाधा डाल रहे हैं।

विदेश से घर लौटे पिता

जवान हरित सिंह के पिता विदेश में नौकरी करते है, लेकिन बेटे के लापता होने की सूचना पर वापस लौट आए और अब बेटे के इंतजार में घर पर ही रहते हैं। हरित सिंह घर में इकलौता कमाने वाला था। जवान हरित सिंह के परिजनों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई है।

सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि लापता जवान का पता लगाया जा सके। परिजनों ने सर्च ऑपरेशन को तेज करने और जवान की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास की मांग की है।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी सफलता: चेन स्नैचर गैंग के 2 बदमाश दबोचे, वाहन चोर गिरोह से 11 बाइक बरामद
भीलवाड़ा
Bhilwara police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / उत्तराखण्ड में ‘सीकर’ का जवान लापता… दरवाजे पर नजर जमाए बैठी मां; 5 अगस्त को धराली में फटा था बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.