उत्तराखण्ड में ‘सीकर’ का जवान लापता… दरवाजे पर नजर जमाए बैठी मां; 5 अगस्त को धराली में फटा था बादल

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की भीषण घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में सीकर जिले के शाहपुरा का जवान हरित सिंह लापता है। जवान हरित सिंह भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में तैनाती के दौरान 5 अगस्त के बाद से लापता है। पूरा परिवार चिंतित है और जवान की सूचना का इंतजार कर रहा है।