उत्तराखण्ड में ‘सीकर’ का जवान लापता… दरवाजे पर नजर जमाए बैठी मां; 5 अगस्त को धराली में फटा था बादल

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की भीषण घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में सीकर जिले के शाहपुरा का जवान हरित सिंह लापता है। जवान हरित सिंह भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में तैनाती के दौरान 5 अगस्त के बाद से लापता है। पूरा परिवार चिंतित है और जवान की सूचना का इंतजार कर रहा है।
इस हादसे में लापता जवान के दादा-दादी और माता-पिता सहित पूरा परिवार चिंतित है। जवान हरित सिंह की मां तारामणि हाथों में बेटे की तस्वीर लिए पूरे दिन घर के मुख्य दरवाजे पर नजर गड़ाए ही बैठी हैं। बूढ़ी मां को इंतजार है कि कब अपने लाल की सुखद खबर आए।
बादल फटने से क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने राहत और बचाव कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना दिया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन दुर्गम इलाके और प्रतिकूल मौसम कार्य में बाधा डाल रहे हैं।
जवान हरित सिंह के पिता विदेश में नौकरी करते है, लेकिन बेटे के लापता होने की सूचना पर वापस लौट आए और अब बेटे के इंतजार में घर पर ही रहते हैं। हरित सिंह घर में इकलौता कमाने वाला था। जवान हरित सिंह के परिजनों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई है।
सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि लापता जवान का पता लगाया जा सके। परिजनों ने सर्च ऑपरेशन को तेज करने और जवान की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास की मांग की है।