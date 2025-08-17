भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी सफलता: चेन स्नैचर गैंग के 2 बदमाश दबोचे, वाहन चोर गिरोह से 11 बाइक बरामद



थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने बताया कि गत 6 अगस्त को पटेलनगर निवासी मुकेश कुमार सेन आजादनगर में निजी स्कूल से बच्चे को लेने गए। बाहर बाइक खड़ी करके अंदर चले गए। कुछ देर बाद वापस बाहर आए तो बाइक गायब थी। आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिली। मामले में जवाहरनगर निवासी शम्भूलाल लोहार को गिरफ्तार किया।