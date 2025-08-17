भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी सफलता: चेन स्नैचर गैंग के 2 बदमाश दबोचे, वाहन चोर गिरोह से 11 बाइक बरामद

भीलवाड़ा: शहर के भीमगंज और प्रतापनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीमगंज पुलिस ने महिलाओं की चेन छीनने वाले गिरोह का राजफाश कर दो लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि प्रतापनगर पुलिस ने वाहन चोर गैंग पकड़ा है। एक लोग को गिरफ्तार कर 11 बाइक बरामद की है।
भीमगंज थाना पुलिस ने राह चलती महिलाओं की चेन छीनने वाला गिरोह पकड़ा है। गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। थानाप्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि 2 अगस्त को नेहरू विहार में रहने वाली अप्राजिता मिश्रा ने रिपोर्ट दी थी।
परिवादी ने बताया कि गत 31 जुलाई को बांस वाली गली संजय कॉलोनी से अपने घर मोपेड पर आ रही थी। रास्ते में पीछे से बाइक पर आए दो लोग डेढ़ तोला वजनी सोने की चेन छीनकर भाग गए। पुलिस ने मामले में चपरासी कॉलोनी निवासी लोकेश सांसी और बाबा धाम निवासी किशन सिंह सोलंकी को गिरफ्तार किया।
बता दें कि आरोपियों ने पांच वारदात कबूल की हैं। भीलवाड़ा के अलावा अन्य जिलों में चेन छीनने की बात सामने आई है। इस बारे में पूछताछ की जा रही है। लोकेश के खिलाफ पूर्व में भी दो मुकदमे रायला थाने में दर्ज हैं।
प्रतापनगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 11 बाइक बरामद की है। ये लोग भीड़भाड़ और सुनसान इलाकों की रेकी करते थे और मौका देखकर वाहन चुराकर ले जाते।
थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने बताया कि गत 6 अगस्त को पटेलनगर निवासी मुकेश कुमार सेन आजादनगर में निजी स्कूल से बच्चे को लेने गए। बाहर बाइक खड़ी करके अंदर चले गए। कुछ देर बाद वापस बाहर आए तो बाइक गायब थी। आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिली। मामले में जवाहरनगर निवासी शम्भूलाल लोहार को गिरफ्तार किया।