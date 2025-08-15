पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 17 को, 21 परीक्षा केंद्रों पर 14,256 अभ्यर्थी होंगे शामिल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) के अनुसार परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसका संचालन 15 अगस्त से 17 अगस्त तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 15 अगस्त एवं 16 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए 7 उप समन्वयक एवं उड़नदस्तों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा के आयोजन के लिए पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग, विद्युत विभाग, रोडवेज सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।