रोडवेज में स्टेपनी परिचालक, आईडी मांगते ही बस छोडकर भागा

सीकर. सुरसा के मुंह की तरह बढ रहे घाटे और निजी बसों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को लेकर निगम ने अनुबंधित बसों को चलाया लेकिन रोडवेज के कई कर्मचारी ही निगम मुख्यालय के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने के साथ ही राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बसों में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। स्टेपनी परिचालक के सिंधी कैंप से रवाना होने की जानकारी मिलने पर श्रीमाधोपुर फ्लाइंग ने बीच रास्ते में रींगस के पास बस संख्या आरजे 20 पीबी 2419 को रोका। टीम को बस में स्टेपनी परिचालक मिला। फ्लाइंग टीम ने ड्यूटी चार्ट के आधार पर जब परिचालक से आईडी मांगी तो स्टेपनी परिचालक घबरा गया और मौके से भाग छूटा। बाद में सीकर से ड्यूटी परिचालक के साथ बस को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फ्लाइंग टीम ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी है। हालांकि इस तरह की कई शिकायतें मुख्यालय में हो चुकी है। इसके बावजूद लम्बी दूरी और रात्रि ठहराव वाली बसों को लेकर अनदेखी बरती जा रही है। जिससे अनुबंधित बसों में यात्री सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहा है। जबकि रोडवेज में नियुक्त चालक परिचालक के जगह स्टेपनी का काम करना निगम के नियमों के खिलाफ है और इस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।