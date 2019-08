RIP Sushma Swaraj : जब सीकर की बेटी को सुषमा स्वराज ने पढ़ाई के लिए भेजा अमेरिका, ऐसे साकार हुआ था सपना

सीकर।

rip sushma swaraj : देश की पूर्व विदेश मंत्री व भाजपा की दिग्गज नेत्री सुषमा स्वराज ( Former Foreign Minister Sushma Swaraj Passes Away ) के निधन से पूरे देश के साथ ही सीकर भी स्तब्ध है। 6 अगस्त को रात 11.24 बजे सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली एम्स ( AIIMS Delhi ) में अंतिम सांस ली। स्वराज से जुड़े ऐसे कई किस्से है जिन्हें सीकर की जनता कभी भूल नहीं सकती। 18 साल पहले वह सीकर में भाजपा की एक रैली ( Former Foreign Minister Sushma Swaraj Arrived to address BJP Rally in Sikar ) को संबोधित करने पहुंची थी। यहां उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए जनता को खूब हंसाया था। उनका भाषण सुनने ( Sushma Swaraj's Speech) के लिए लोग इंतजार करते थे।

इसी तरह का एक और किस्सा है जिसमें विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज के हस्तक्षेप के बाद सीकर की एक छात्रा का विदेश जाने का सपना पूरा हो सका। दरअसल, सीकर जिले के गांव जलालपुर निवासी भानुप्रिया ने वर्ष 2015 में राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में स्टेट मेरिट में दूसरा स्थान मिला। स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए बेटी विदेश अध्ययन योजना के लिए भानुप्रिया का चयन हो गया।

विदेश अध्ययन के लिए चार साल में एक करोड़ की स्कॉलरशिप मिली। इसके लिए भानुप्रिया ने अमरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली। 15 नवंबर 2017 को भानुप्रिया का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बीएस इन कम्प्यूटर साइंस कोर्स के लिए प्रवेश मिल गया। विदेश में अध्ययन के लिए अमरिका दूतावास में 4 दिसंबर को वीजा के लिए आवेदन किया।

13 दिसंबर को वीजा के फिर से आवेदन किया, लेकिन वीजा जारी नहीं किया गया। इस पर भानुप्रिया के पिता ने दिल्ली में सांसद सुमेधानंद से गुहार लगाई। 19 दिसंबर को सांसद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भानुप्रिया को मिलवाया। बाद में विदेश मंत्री की हस्तक्षेप के बाद वीजा जारी हुआ। इसके बाद बेटी भानुप्रितया का अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढऩे का सपना पूरा हो सका।